- Le regole in Europa hanno perso, "e noi dobbiamo capire come fare un passo avanti". Lo ha detto Alberto Bagnai, senatore della Lega, in occasione della tavola rotonda dal titolo: "Riequilibrare l'Europa: verso una governance fiscale sostenibile dell'Ue", presso l'Auditorium Antonianum. (Rin)