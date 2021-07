Milano: De Corato, solidarietà a chirurgo accoltellato a Policlinico San Donato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota l’assessore regionale alla Sicurezza e consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, Riccardo De Corato, esprime solidarietà al chirurgo accoltellato oggi al Policlinico di San Donato Milanese. “Non è la prima volta che il personale medico viene aggredito da pazienti in sala d'attesa. Da poco è stata varata una legge che inasprisce le pene per chi usa violenza nei confronti di operatori sanitari negli ospedali”, ricorda De Corato, osservando che “sicuramente bisogna rivedere la sicurezza attiva all'interno delle strutture mediche. Purtroppo la pandemia che abbiamo dovuto affrontare in questo ultimo anno e mezzo, ad alcune persone, non ha insegnato il rispetto verso questa categoria che ancora oggi voglio ringraziare definendo tutti loro, nuovamente, 'eroi’”. (Com)