Euro 2020: Borghi (Pd), perché i tifosi italiani non sono stati tutelati da autorità inglesi?

- "Per quale motivo le autorità britanniche non hanno provveduto a tutelare i tifosi italiani al termine della finale giocata ieri sera allo stadio di Wembley? Il pestaggio subito da alcuni nostri concittadini, come si è potuto vedere nei filmati, è vergognoso. Nel 2021 assistere a simili episodi per di più al termine di una partita di calcio di tale importanza, quando l'attenzione delle forze dell'ordine è o dovrebbe essere massima, lascia sconcertati". Lo afferma in una nota il deputato, Enrico Borghi, responsabile nazionale Sicurezza del Partito democratico. "Ci aspettiamo come minimo scuse ufficiali, ma anche che i responsabili paghino duramente. Sembra che gli Hooligans siano tornati nonostante il passato tragico. Ai tempi della Thatcher, le teste rasate (e non solo) che ieri a Londra hanno aggredito i nostri tifosi le sarebbero andate a prendere una per una a casa. Vedremo cosa farà il premier Johnson. Mi auguro che le autorità preposte adottino durissime misure per il deficitario sistema di filtraggio da parte delle autorità inglesi. I nostri connazionali - conclude - devono sapere che l'Italia li sostiene". (Com)