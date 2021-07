Balcani: premier kosovaro Kurti, risoluzione condanna genocidio Srebrenica evidenzia desiderio di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione per condannare il genocidio di Srebrenica è una mossa "nobile" da parte del Parlamento kosovaro, "soprattutto per la nostra umanità e per il nostro desiderio di pace e giustizia". Lo ha dichiarato il premier kosovaro Albin Kurti, commentando la risoluzione approvata dal Parlamento di Pristina per condanna quanto avvenuto nel 1995 a Srebrenica, in Bosnia Erzegovina, come un genocidio da parte delle forze serbo bosniache. L'approvazione della risoluzione è avvenuta con 89 voti a favore, nessun contrario e nessuna astensione. La risoluzione proposta dal governo è stata sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dell'Assemblea nazionale del Kosovo. Durante la discussione su questo punto all'ordine del giorno, tuttavia, la Lista serba ha lasciato l'aula del Parlamento di Pristina. (Alt)