Kosovo-Serbia: nei prossimi giorni Kurti e Vucic a Bruxelles, polemiche fra capi delegazioni (2)

- "Abbiamo espresso delle osservazioni sugli accordi e sui passi compiuti sinora dalla Serbia, per esempio per quanto riguarda l'accordo sulla gestione integrata delle frontiere, il riconoscimento dei diplomi, la libertà di circolazione, poiché abbiamo visto che la parte serba non ha rispettato i suo obblighi", ha detto Bislimi al termine dell'incontro. Petar Petkovic, capo della delegazione serba, ha ribadito le accuse di Belgrado secondo cui il Kosovo non è riuscito a formare l'Associazione delle municipalità a maggioranza serba. "Abbiamo detto loro che l'Associazione è la condizione migliore se vogliamo andare avanti. L'Associazione implica la realizzazione di tutti i diritti dei cittadini serbi, perché i numerosi incidenti a cui stiamo assistendo dimostrano quanto sia necessario formare l'Associazione", ha detto Petkovic. Il rappresentante serbo, inoltre, affermato che "la parte serba ha attuato quasi tutti gli accordi raggiunti nel dialogo e che le lamentele della delegazione del Kosovo riguardavano principalmente questioni tecniche di attuazione". (segue) (Alt)