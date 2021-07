Kosovo: viceministro Difesa, possibile modifica accordo che vieta a Ksf di andare nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei principali obiettivi del ministero della Difesa del Kosovo è quello di rendere le Forze di sicurezza kosovare (Ksf) capaci di proteggere l'integrità territoriale del Paese. Lo ha dichiarato la viceministra della Difesa di Pristina, Shemsi Syla, in un'intervista televisiva. Rispondendo ad una domanda sull'accordo del 2013 firmato dall'ex presidente kosovaro Hashim Thaci e dalla missione Nato Kfor, in base al quale le Ksf non si possono recare nel nord del Kosovo, Syla ha affermato che il governo di Pristina rispetterà questo accordo fino a quando sarà in vigore anche se intende mantenere contatti costanti con la Kfor. "E' un accordo tra la Kfor e l'ex presidente Thaci che dice che le Ksf non sono autorizzate ad andare nel nord per un certo periodo di tempo. Ma siamo in colloqui: il primo ministro Albin Kurti ha avuto una conversazione con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg", ha detto Syla aggiungendo che il governo del Kosovo punta ad una revisione di questo accordo. (Alt)