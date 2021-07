© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: nei prossimi giorni Kurti e Vucic a Bruxelles, polemiche fra capi delegazioni - Il prossimo incontro fra il primo ministro kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic a Bruxelles si terrà nella terza settimana di luglio. A confermarlo i capi delle delegazioni negoziali dei due Paesi, secondo cui la riunione segna un nuovo tentativo di procedere verso la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. Tuttavia, in questi giorni non mancano le polemiche: la delegazione kosovara, guidata dal vice primo ministro Besnik Bislimi, negli ultimi due giorni a Bruxelles ha presentato le sue opinioni sullo stato attuale del dialogo e su quello che il capo della delegazione ha definito il mancato rispetto da parte della Serbia di alcuni degli obblighi assunti nel processo negoziale. La delegazione del Kosovo ha presentato martedì la sua analisi al team del rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, e poi ieri ha partecipato a un incontro con la delegazione serba facilitato dall'Unione europea. Dopo gli incontri, come è avvenuto in precedenza durante il processo decennale di dialogo, le delegazioni hanno espresso posizioni diverse su quanto accaduto durante la riunione e hanno accusato l'altra parte di non aver rispettato gli obblighi. (segue) (Res)