Kosovo: ministro Salute, non prenderemo vaccini anti Covid da Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non riceverà vaccini anti Covid dalla Cina e dalla Russia. Lo ha chiarito il ministro della Salute kosovaro, Arben Vitia, commentando l'andamento della vaccinazione di massa avviato lo scorso 15 giugno in Kosovo. Nelle ultime settimane, secondo il ministro, ci sono stati enormi progressi nel numero di vaccini a disposizione per la popolazione kosovara. "Abbiamo assicurato oltre 2 milioni di dosi di vaccini", ha dichiarato Vitia dopo essersi vaccinato oggi a Pristina.(Alt)