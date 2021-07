Kosovo: ministra Commercio, nessun obbligo temporale su reciprocità con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo non ha alcuna scadenza temporale riguardo le decisioni sulle misure di reciprocità nei confronti della Serbia e le introdurrà quando pronto. Lo ha dichiarato la ministra del Commercio kosovara, Rozeta Hajdari, in un'intervista all'emittente televisiva pubblica. "Sono necessari dei preparativi in modo tale che quando il Kosovo prenderà una decisione, questa verrà sostenuta", ha osservato Hajdari, secondo cui l'obiettivo prioritario è la protezione dei produttori e degli esportatori kosovari. "Non dobbiamo cadere vittime di un processo che potrebbe essere politico e danneggiare la nostra economia", ha dichiarato la ministra, che ha inoltre definito "una trappola" il progetto della creazione di una mini area Schengen nei Balcani. (segue) (Alt)