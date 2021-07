Kosovo: ministra Commercio, nessun obbligo temporale su reciprocità con Serbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interlocutori hanno inoltre concordato un incontro a Skopje il prossimo 29 luglio per esaminare i progressi nell'attuazione di iniziative e progetti esistenti e per firmare ulteriori accordi tra i tre Paesi relativi agli impegni presi nel Processo di Berlino. Al centro sarà anche la cooperazione nel caso di catastrofi naturali e nelle strutture per l'import-export. "Chiediamo e incoraggiamo i nostri colleghi della regione a firmare e attuare accordi simili, in modo che la visione di uno spazio politico ed economico comune nei Balcani occidentali diventi presto, attraverso il mercato unico, una parte importante della quotidianità dei nostri cittadini", hanno affermato il presidente serbo e i primi ministri dell'Albania e della Macedonia del Nord. (segue) (Alt)