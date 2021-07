Kosovo: ministra Commercio, nessun obbligo temporale su reciprocità con Serbia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri Paesi hanno un enorme potenziale nella crescita sostenibile. Chiederemo un sostegno concreto per scoprire quali progetti possono migliorare la nostra regione in termini di fonti di energia rinnovabile, per i nostri cittadini e per il futuro dell'energia verde dell'Ue", hanno affermato gli interlocutori durante la videoconferenza. I tre vertici politici hanno concluso che solo la connessione regionale, con il sostegno dell'Unione Europea, può contribuire alla stabilità complessiva e al progresso dell'intera regione e dell'Europa. I Paesi dei Balcani occidentali, hanno infine affermato, hanno bisogno dell'adesione all'Unione europea, ma anche l'Unione europea ha bisogno dei Balcani occidentali, poiché la regione è circondata dai confini dell'Ue e i Paesi che aspirano all'adesione condividono valori europei comuni . (Alt)