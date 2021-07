Kosovo: vicepremier Bislimi, tema associazione comuni serbi non affrontato con Lajcak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo non è stato un tema affrontato nell'incontro avuto dalla delegazione kosovara con l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, la scorsa settimana a Bruxelles. E' quanto affermato dal vicepremier kosovaro Besnik Bislimi, che ha guidato la delegazione di Pristina la scorsa settimana a Bruxelles per l'incontro alla presenza dell'inviato speciale Ue per il dialogo Lajcak. Secondo Bislimi, il successivo incontro tripartito Kosovo-Serbia-Ue, ha invece visto Belgrado sollevare alcune preoccupazioni sul tema dell'associazione dei comuni serbi in Kosovo. "Ho notato la mancanza di credibilità morale da parte della Serbia nel chiedere un'attuazione da parte kosovara, in quanto non hanno attuato alcun accordo che secondo loro non porta beneficio alla Serbia", ha affermato il vicepremier kosovaro rimarcando che la creazione di tale associazione è stata giudicata illegale dalla Corte costituzionale di Pristina. (segue) (Alt)