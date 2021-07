Sardegna: settimana di lavoro per il Consiglio regionale e per le commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale si riunirà domani, 13 luglio, alle 11. All'ordine del giorno l'esame della proposta di legge n. 276 (Oppi e più) "Incremento delle risorse per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui alla legge regionale n. 6 del 2020", l'esame del Testo unificato Dl 105-PL100/A "Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006" e la Proposta di legge 98/A (Piras e più) sulle "Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)". La Seconda commissione (Cultura e lavoro), presieduta da Alfonso Marras (Psd'Az), è stata convocata, per mercoledì 14 luglio, alle 10. All'ordine del giorno l'elezione di un segretario, l'audizione dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed esame dei seguenti pareri: P/134 (Rimodulazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. a) e b), art. 11 della Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 "Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19); P/136 (Sistema regionale dei percorsi di istruzione e Formazione Professionale (leFP) di cui al Capo III del D.Igs. 17 ottobre 2005, n. 226. (segue) (Rsc)