Sardegna: settimana di lavoro per il Consiglio regionale e per le commissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Programmazione dell'offerta formativa per gli anni 2021-2025). All'ordine del giorno della Seconda commissione anche le audizioni su questioni riguardanti le materie di competenza del parlamentino dei rappresentanti del Cuss - Coordinamento unitario dello spettacolo dal vivo, del Coordinamento organismi di ricerca, la Delegazione idonei graduatoria funzionari Aspal, la Rete professioni tecniche della Sardegna e il Coordinamento presidenti Consiglio di Circolo e d'Istituto. I lavori della Seconda commissione proseguiranno in seduta congiunta con la Terza commissione (Bilancio), presieduta da Valerio De Giorgi (Misto), alle 16, con l'esame del DOC. 20/XVI (Programmazione 2021-2027. Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+). Indirizzi strategici per la preparazione del Programma regionale). Audizione dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell'Autorità di gestione Por Fse. La Quarta commissione (Governo del Territorio), presieduta da Giuseppe Talanas (FI) si riunirà domani, 13 luglio, alle 15.30. All'ordine del giorno le audizioni sulla P.L. 38 "Protezione e valorizzazione della fascia costiera e dei litorali della Regione Sardegna tramite posizionamento di ostacoli dissuasivi artificiali". (segue) (Rsc)