Ucraina: Putin, Paese usato come barriera tra Europa e Russia

- L'Ucraina è stata trascinata in un gioco geopolitico, finalizzato ad usarla come barriera tra Europa e Russia. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un articolo di approfondimento pubblicato sul sito istituzionale del Cremlino. "Permettetemi di ricordarvi che molto prima del 2014, gli Stati Uniti e i Paesi dell'Ue hanno sistematicamente e costantemente spinto l'Ucraina a ridurre la cooperazione economica con la Russia. Noi, in qualità di principale partner commerciale ed economico dell'Ucraina, abbiamo proposto di discutere i problemi emergenti nel formato Ucraina-Russia-Ue. Ma ogni volta che ci è stato detto che la Russia non c'entrava niente. Di fatto i Paesi occidentali hanno respinto le ripetute proposte russe di dialogo", ha sottolineato Putin. (segue) (Rum)