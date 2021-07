Ucraina: Putin, Paese usato come barriera tra Europa e Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passo dopo passo, l'Ucraina è stata trascinata in un pericoloso gioco geopolitico, il cui obiettivo è trasformarla in una barriera tra Europa e Russia. Inevitabilmente, è giunto il momento in cui il concetto che l'Ucraina non è la Russia non era più adatto, ma era necessario quello 'anti-russo'", ha sottolineato il capo dello Stato. "I beneficiari di questo progetto hanno preso come base i vecchi sviluppi degli ideologi polacco-austriaci sulla creazione della 'Russia anti-Mosca'", ha aggiunto Putin, elencando esempi storici in cui potenze straniere hanno sollecitato movimenti nazionalisti ucraini per finalità contrarie agli interessi della stessa popolazione. (Rum)