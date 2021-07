Etiopia: elezioni parlamentari, Ua si congratula con partito del premier Ahmed per vittoria "schiacciante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, accoglie con favore la proclamazione da parte del Consiglio elettorale nazionale dell'Etiopia (Nebe) dei risultati finali delle elezioni generali tenutesi il 21 giugno 2021. "Il presidente coglie l'occasione per congratularsi calorosamente con il primo ministro, Abiy Ahmed, per la schiacciante vittoria del Partito della prosperità a livello nazionale e regionale. Loda il Consiglio elettorale nazionale dell'Etiopia, i partiti politici, la società civile e tutte le altre parti interessate per i loro sforzi collettivi nel garantire elezioni in gran parte pacifiche, ordinate e credibili, nonostante le sfide relative alla sicurezza, alla logistica e alla pandemia di Covid-19", si legge in un comunicato. "La Commissione dell'Ua attende con impazienza di monitorare da vicino le elezioni riprogrammate per il 6 settembre 2021 nei restanti collegi elettorali, come previsto. A questo proposito, il presidente elogia l'ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo e la missione di osservatori elettorali dell'Ua per la realizzazione della loro missione", conclude la nota. (segue) (Res)