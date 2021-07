Etiopia: elezioni parlamentari, Ua si congratula con partito del premier Ahmed per vittoria "schiacciante" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito della prosperità (Pp), al potere in Etiopia, ha vinto le elezioni parlamentari dello scorso 21 giugno ottenendo una schiacciante maggioranza. Lo ha annunciato alla stampa il vice capo del Consiglio elettorale nazionale dell'Etiopia (Nebe), Wubshet Ayele, secondo cui il Pp - guidato dal premier Abiy Ahmed - ha conquistato 421 seggi su un totale di 436 alle elezioni tenutesi il 21 giugno. La vittoria del Pp spiana così la strada alla rielezione del premier Ahmed: in base alla Costituzione, infatti, il leader del partito vincitore viene poi eletto primo ministro. Le elezioni avrebbero dovuto tenersi il 29 agosto 2020, tuttavia furono rinviate ufficialmente a causa della pandemia di Covid-19, così come quelle regionali e municipali che erano programmate per tenersi contemporaneamente in tutto il Paese. Il voto era particolarmente atteso quanto controverso, dal momento che il Paese affronta dal novembre scorso un sanguinoso conflitto nella regione del Tigrè che sta sollevando molteplici denunce e condanne dalla comunità internazionale per le atrocità che vi sono state commesse. (segue) (Res)