Etiopia: elezioni parlamentari, Ua si congratula con partito del premier Ahmed per vittoria "schiacciante" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni sono state boicottate da diversi partiti dell'opposizione oromo, mentre il leader dell'opposizione Berhanu Nega ha affermato che il suo partito Ezema (Cittadini etiopi per la giustizia sociale) ha presentato 207 denunce dopo che funzionari e milizie locali nella regione di Amhara e nella Regione delle nazioni, delle nazionalità e dei popoli del sud hanno bloccato gli osservatori del partito. Il voto, più volte rinviato, non ha avuto luogo in più di 100 delle 547 circoscrizioni del Paese a causa di problemi legati alla sicurezza e ad ostacoli logistici di vario genere: è il caso, ad esempio, della regione del Tigrè, devastata da una sanguinosa guerra civile scoppiata nel novembre scorso, o della regione dei Somali e di quella di Harar, dove le elezioni dovrebbero svolgersi il prossimo 6 settembre. Il voto è stato il primo test elettorale per il premier Ahmed da quando si è insediato nel 2018, quando subentrò al dimissionario Hailemariam Desalegn con l'impegno di porre fine alla repressione della popolazione oromo (etnia di cui fa parte). Godendo di enorme credito presso l’opinione pubblica internazionale, come testimonia il premio Nobel per la pace che gli fu assegnato nel 2019, Ahmed ha avviato fin da subito una serie di riforme radicali che ben presto gli sono valse il plauso della comunità internazionale: tra queste, la riconciliazione nazionale con i gruppi armati, la liberazione di migliaia di prigionieri politici e, soprattutto, la storica Dichiarazione di pace con l’Eritrea. (segue) (Res)