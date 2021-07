Ue: von der Leyen, 14 luglio verrà presentato piano per riduzione emissioni del 55 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 luglio la Commissione europea presenterà il piano per raggiungere l'obiettivo della riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni di Co2 al 2030. Lo ha ricordato su Twitter la presidente Ursula von der Leyen. "Gli europei hanno fatto la loro scelta: rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Per questo dovremo ridurre le emissioni di Co2 di almeno il 55 per cento entro il 2030. Il 14 luglio presenteremo un piano per raggiungere questo obiettivo. Il nostro piano per la crescita economica, posti di lavoro buoni e sostenibili e un pianeta sano", ha sottolineato. (Beb)