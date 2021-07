Abruzzo: interrogazione di Corneli su Parco regionale "Velino-Sirente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facendo seguito alle istanze di associazioni e cittadini, segnalo che ho presentato un'interrogazione al ministero della Transizione ecologica con cui ho richiesto al governo di prendere formalmente posizione (magari provando ad impugnare la legge della regione Abruzzo davanti alla Corte costituzionale) sullo scempio che prevede lo stralcio di oltre 10.000 ettari del Parco regionale del Sirente Velino. Si tratta, difatti, del nostro unico parco regionale, che è al centro di diversi piani d'azione di rilevanza euro-unitaria per la tutela di specie rare o minacciate, e che nei suoi 27 anni di vita non è mai stato dotato di un Piano, il che ha comportato già due riperimetrazioni nel 1998 e nel 2011. Inoltre, presto avrò il piacere di relazionare in aula la nostra proposta di legge costituzionale C. 3156, già approvata in prima lettura al Senato, che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e degli animali". Lo annuncia oggi Valentina Corneli (M5s). "All'esito, come mi auguro - continua Corneli - sarà finalmente impedito che nel bilanciamento tra valori costituzionali, iniziative scellerate come quella in questione prevalgano sulla tutela ambientale. Conciliare ambiente, salute, economia e lavoro, difatti, non è solo un precetto 'ambientalista', ma un obiettivo sociale ed economico di lungo periodo, che solo l'ottuso e disastroso centrodestra - che purtroppo governa la nostra Regione - non vede. Colgo, infine, l'occasione per segnalare che il ministero della Transizione ecologica ha pubblicato il bando per accedere a finanziamenti agevolati per 200 milioni di euro destinati alla riqualificazione energetica di scuole, strutture sanitarie e impianti sportivi di proprietà pubblica". (Gru)