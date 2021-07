Grecia: ministro Esteri domani al Cairo per incontro con segretario generale Lega araba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi lo stesso Dendias ha espresso il suo rammarico per i crescenti legami fra l'Ucraina e la Turchia nel corso della sua visita a Kiev. Dendias ha incontrato l’omologo ucraino Dmytro Kuleba e il presidente della Verkhovna Rada (il Parlamento monocamerale) Dmytro Razumkov. In agenda era previsto un incontro con il presidente, Volodymyr Zelensky, ma è stato successivamente annullato a causa di modifiche dell'ultimo minuto al programma di quest'ultimo. Nei suoi commenti, Dendias ha affermato che l'integrità territoriale dell'Ucraina deve essere rispettata e ha sottolineato la partecipazione della Grecia alle esercitazioni militari condotte dalla Nato nel Mar Nero. Tuttavia, Dendias si è detto sorpreso “quando l'Ucraina, a differenza di altri Paesi che vogliono rafforzare il loro legame con l'Ue, non si allinea alle decisioni della politica estera comune del blocco (…) in particolare quando si tratta di azioni che violano l'integrità territoriale e la diritti sovrani degli Stati membri dell'Ue e che contraddicono il diritto internazionale”. "Speriamo che l'Ucraina si allinei presto alla politica estera europea", ha affermato il capo della diplomazia ellenica. (Gra)