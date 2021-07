Italia-Francia: Cartabia a Parigi per gruppo Vendome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia Eric Dupond-Moretti ha ospitato a Parigi una riunione del "Gruppo Vendome" ed ha accolto i suoi omologhi di Germania, Belgio, Italia e Lussemburgo, e Didier Reynders, commissario europeo alla Giustizia. I ministri della Giustizia dei Paesi Bassi e della Spagna si sono scusati per la loro assenza. Questo gruppo - si legge in una nota del ministero della Giustizia - si è riunito per la prima volta il 7 novembre 2018 a Parigi e da allora si è riunito sette volte. Prima dell’inizio delle sessioni di lavoro, tutti i ministri e il commissario hanno espresso il loro sostegno al giornalista olandese Peter de Vries, vittima di una inaccettabile aggressione ad Amsterdam il 6 luglio, e alla sua famiglia. Ancora una volta, hanno riaffermato il loro attaccamento e impegno fondamentali per la tutela dello stato di diritto e la libertà di stampa, che è essenziale per le nostre democrazie e società. Hanno espresso la loro piena solidarietà al popolo olandese. (segue) (Com)