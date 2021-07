Italia-Francia: Cartabia a Parigi per gruppo Vendome (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri - prosegue la nota - hanno dapprima affrontato l’accesso alle prove elettroniche, sottolineando che tale questione è ora cruciale per la stragrande maggioranza delle indagini penali. Hanno quindi sottolineato la necessità di portare a buon fine il dibattito sulle proposte legislative europee presentate nell'aprile 2018 con l'obiettivo di facilitare l'accesso a questo tipo di prove, per fornire ai giudici e agli inquirenti strumenti efficaci. I ministri hanno espresso il loro pieno sostegno alla presidenza slovena del Consiglio dell'Unione europea affinché prosegua questi negoziati, avviando un dialogo intenso e costruttivo con il Parlamento per raggiungere un compromesso. Insieme alla presidenza slovena, i ministri continueranno a difendere la necessità operativa di procedure semplificate e proporzionate per accedere alle prove elettroniche, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali. (segue) (Com)