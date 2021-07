Italia-Francia: Cartabia a Parigi per gruppo Vendome (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni si sono poi incentrate sulla lotta alla discriminazione e all'incitamento all'odio all'interno dell'Unione. Rafforzando il loro profondo attaccamento ai valori dell’Unione, i ministri della Giustizia e il commissario europeo hanno deplorato i recenti sviluppi legislativi in Ungheria che stigmatizzano le persone Lgbtqia. I ministri hanno espresso il loro sostegno agli sforzi della Commissione per garantire il pieno rispetto del diritto dell'Ue. Hanno inoltre espresso la loro preoccupazione in merito alla messa in discussione della Convenzione di Istanbul da parte delle autorità polacche e ungheresi. Con altrettanta preoccupazione, hanno deplorato l’aumento dei reati e dell'incitamento all'odio, specialmente commessi sui social network, nel contesto della pandemia nei confronti di altre categorie vulnerabili: disabili, minori, donne, minoranze religiose, vittime di razzismo. Dopo aver condiviso la loro analisi della situazione, i partecipanti hanno sottolineato la necessità di un'azione comune per questo preoccupante contesto. Hanno discusso il piano della Commissione per proporre un'iniziativa volta ad estendere la lista dei reati gravi transfrontalieri definiti nei trattati ai reati d'odio, nonché sui negoziati in corso sul regolamento sui servizi digitali (Digital services Act). I ministri hanno convenuto sulla necessità di proseguire il dialogo ad alto livello su tutte tali questioni. (Com)