Milano 2021: Roggiani (Pd) a Bernardo, case popolari fatiscenti sono quelle gestite da Aler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando Bernardo parla delle case popolari fatiscenti e del disagio profondo vissuto dai milanesi si riferisce agli alloggi gestiti da Aler?". Se lo domanda la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani, in una nota in cui replica al candidato sindaco del centrodestra a Milano Luca Bernardo, osservando che "ha molto ragione, ma forse è talmente tanto confuso da non sapere che in quel caso la porta a cui bussare è quella della Lega. L'azienda regionale proprietaria di gran parte delle case popolari nel capoluogo lombardo è un buco nero. Gli stabili, bisognosi di interventi, si trovano nel totale degrado, preda dell'abusivismo e dell'insicurezza, e a farne le spese sono gli inquilini. Come Domenico, invalido al cento per cento, intrappolato nel suo appartamento di via Bolla 42 a causa di un ascensore guasto, che ha raccontato di recente sui giornali di avere paura a vivere dentro quei casermoni semideserti dove la fanno da padrone topi, scarafaggi e abusivi". "Caro Bernardo - prosegue Roggiani rivolgendosi al candidato sindaco - prendersi cura delle persone vuol dire non lasciare che vivano in condizioni che non sono degne. Ad oggi, il Comune di Milano vanta una gestione virtuosa a differenza di quella dell'agenzia di Regione Lombardia, al punto da aver recuperato (finora) ben tremila alloggi sfitti e ridotto del sessanta per cento le occupazioni abusive. E, mentre Mm si prepara con un pacchetto da oltre 110 milioni di euro a sfruttare il bonus del 110 per cento per cambiare in meglio il volto delle sue case, Aler che fa?". "Forse il candidato della destra farebbe bene a dispensare i suoi buoni consigli sulla cura a Salvini & company, che ne hanno decisamente bisogno", conclude la segretaria metropolitana del Pd Milano. (Com)