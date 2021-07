Sport: Malagò a Mattarella, grazie per sua proverbiale sensibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il calcio ed il tennis rendono grande l'Italia, rendono grande il nostro sport ed il nostro Paese non può che esserne felice". Lo ha affermato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la cerimonia nei giardini del Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in onore della Nazionale italiana di calcio vincitrice degli Europei e del tennista Matteo Berrettini, primo italiano a disputare una finale a Wimbledon. "Grazie, signor presidente - ha continuato Malagò rivolgendosi al capo dello Stato -, per questa bellissima, meravigliosa iniziativa organizzata con l’immediatezza delle vicende sportive. Lei, con la sua consueta, proverbiale, encomiabile sensibilità ha voluto pensare ai protagonisti, sia nel caso di vittoria che di sconfitta, per render loro omaggio per quello che avevano fatto". (Rin)