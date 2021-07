Viabilità: Anas, incidente su Ss 39 "del passo di aprica" a Cortenedolo (Bs)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che la strada statale 39 "del Passo di Aprica" è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all'altezza a Cortenedolo, in provincia di Brescia, a causa di un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'autovettura che ha sbandato autonomamente. Nell'impatto il veicolo si è ribaltato. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.(Com)