Russia-Ucraina: Putin, Kiev non ha bisogno del Donbass

- L'Ucraina non ha bisogno di riprendere il controllo sulle regioni del Donbass, che a loro volta non sono disposte ad accettare un ordine imposto con la forza. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un articolo di approfondimento pubblicato sul sito del Cremlino. "Sono sempre più convinto che Kiev semplicemente non abbia bisogno del Donbass. In primo luogo, perché gli abitanti di queste regioni non accetteranno mai l'ordine che hanno cercato e cercano di imporre con la forza, con il blocco e le minacce. E in secondo luogo, i risultati sia degli accordi di Minsk-1 che di Minsk-2, che danno una reale possibilità di ripristinare pacificamente l'integrità territoriale dell'Ucraina, negoziando direttamente con Donetsk e Luhansk attraverso la mediazione di Russia, Germania e Francia, contraddicono l'intera logica del progetto antirusso. Tale visione può solo aggrapparsi alla costante coltivazione dell'immagine di un nemico interno ed esterno", ha dichiarato Putin nell'articolo. (segue) (Rum)