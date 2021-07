Russia-Ucraina: Putin, Kiev non ha bisogno del Donbass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Russia ha fatto di tutto per fermare il fratricidio. Sono stati conclusi gli accordi di Minsk, che mirano a una soluzione pacifica del conflitto in Donbass. Sono convinto che non abbiano ancora alternative. In ogni caso, nessuno ha ritirato le proprie firme dal pacchetto di misure di Minsk o dalle corrispondenti dichiarazioni dei leader dei Paesi del Formato Normandia. Nessuno ha avviato la revisione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 febbraio 2015", ha osservato il capo dello Stato. (Rum)