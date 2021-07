Lombardia: Ceruti (Lega) riconfermata vicepresidente commissione Garante per l'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E' un grande onore per me essere stata riconfermata oggi vicepresidente della commissione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di Palazzo Pirelli. La tutela dei minori è un tema che mi è stato sempre molto caro e per questo ribadisco il mio impegno, come rappresentante delle Istituzioni regionali, a battermi per i diritti e le tutela dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti in una nota, e spiega: “Sono molte le tematiche al vaglio della nostra Commissione, che mette al centro il benessere dei minori nell'ambito scolastico, sanitario, psicologico, educativo e ricreativo. Il lavoro, come Commissione regionale, non si è mai fermato grazie al garante Bettiga. Noi rappresentanti della classe politica abbiamo l'obbligo di difendere con tutti gli strumenti istituzionali a nostra disposizione le fasce più esposte e più deboli della popolazione. I giovani sono la categoria di persone che durante la pandemia hanno patito maggiormente il disagio causato dell'isolamento. Le statistiche ci dicono che sono aumentati atti autolesionistici e l'uso di ansiolitici anche in giovanissimi. La mancanza del contatto umano tra coetanei e lo stop alle attività sportive sono stati deleteri e hanno avuto ripercussioni negative sui ragazzi. Questi dati ci dicono che dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su di loro e le nostre energie per supportare associazioni e affiancare le realtà locali nell'attuare misure dedicate agli adolescenti. Regione Lombardia ha finanziato i grest estivi e questo è stato uno strumento importante messo in campo per consentire ai ragazzi di iniziare a tornare alla tanto sospirata normalità. Ma molte sono le azioni che si possono e si devono mettere in campo. Con questo spirito assumo il ruolo di vicepresidente garantendo il massimo impegno e ringraziando per la fiducia che mi è stata rinnovata”. “Bambini e adolescenti devono essere una priorità nella nostra azione di governo del territorio”, conclude Ceruti; “e questo è un obiettivo per il quale ho intenzione di spendermi pienamente”. (Com)