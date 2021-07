Tunisia: Covid, estese le misure restrittive nella Grande Tunisi fino al 31 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori della Grande Tunisi (Tunisi, Manouba, Ariana e Ben Arous) hanno annunciato, dopo la loro riunione odierna, l'estensione delle misure preventive per limitare la diffusione dell'epidemia Covid-19 attualmente in vigore fino al 31 luglio. Durante la riunione è stato deciso di continuare a vietare la circolazione di tutti i tipi di veicoli ogni fine settimana, a partire dalle cinque del mattino del sabato fino alle cinque del mattino di lunedì, fino alla data del 31 luglio. Le misure prevedono il divieto degli spostamenti da e per la regione della Grande Tunisi, salvo che per estrema necessità oppure per lo svolgimento degli esami nazionali e universitari, nonché i casi dell'urgenza sanitaria e per ricevere la vaccinazione, secondo una dichiarazione del governatore di Manouba, Mohamed Cheikhrouhou, all'agenzia stampa ufficiale "Tap". Tra le decisioni già annunciate e prorogate a fine luglio figurano il coprifuoco dalle 20:00 alle cinque del mattino, la sospensione dei mercati settimanali e il divieto di frequentare i luoghi di culto, il divieto di tutti gli assembramenti e feste pubbliche e private, e la sospensione di tutte le manifestazioni. E' prevista anche la sospensione di mostre e manifestazioni sportive, oltre alla chiusura delle sale per matrimoni, convegni e luoghi ricreativi e bagni pubblici. È inoltre severamente vietato utilizzare gli spazi interni di bar e ristoranti, limitandosi agli spazi esterni, ed è vietata la consumazione in loco a partire dalle 16:00. Inoltre, è consentita la capienza al 30 per cento di ristoranti turistici e spazi commerciali. (Tut)