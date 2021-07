Clima: inviato Usa Kerry, apprezziamo le azioni della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti considerano importante lavorare con la Russia sulle questioni climatiche. Lo ha affermato John Kerry, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per le questioni climatiche, in conferenza a Mosca con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. "I nostri presidenti hanno chiarito che la chiave per risolvere il problema è nella capacità di affrontare separatamente le questioni climatiche; questo è importante e significativo, dobbiamo assolutamente muoverci insieme", ha detto Kerry. Gli Stati Uniti e la Russia sono tra i venti Paesi responsabili dell'80 per cento delle emissioni mondiali di gas serra nell'atmosfera. "Siamo lieti che la Russia abbia preso parte al vertice, che stia facendo ulteriori passi. E crediamo che ci sia spazio per la nostra interazione, forse così da poter aprire alcune nuove opportunità o altre questioni mentre collaboriamo", ha detto il diplomatico statunitense. "Spero che questo possa essere un inizio e un nuovo sforzo in vista della conferenza di Glasgow", ha aggiunto Kerry.(Rum)