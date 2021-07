Cultura: Franceschini, importante approvare ddl su reati contro il patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' importante completare il percorso legislativo del disegno di legge riguardante i reati contro il patrimonio culturale, in esame al Senato, perché contiene norme importanti che servono e che, certamente, diventeranno un punto di riferimento anche per altri Paesi. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, a margine dell'inaugurazione della mostra "Il mondo salverà la bellezza?" al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma. "La mostra che da oggi inizia – ha continuato - testimonia il lavoro straordinario fatto dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale: un'eccellenza mondiale riconosciuta ormai in Italia e nel mondo. Quelle recuperate sono opere trafugate, o restituite da altre istituzioni e altri musei che le detenevano non legalmente, oltre a quelle salvate dai terremoti, in particolare dell'Italia centrale. Il lavoro dei Carabinieri della Tutela del Patrimonio culturale è frutto di grandi competenze scientifiche e professionalità che tutto mondo ammira". (segue) (Com)