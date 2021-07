Cultura: Franceschini, importante approvare ddl su reati contro il patrimonio culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla loro esperienza - ha sottolineato - nasce l'intuizione di quell'unità dei Caschi Blu della cultura che sta diventando un punto di riferimento in tutto il mondo e di cui parleremo ai Paesi partecipanti del prossimo G20 Cultura, in scena a Roma il prossimo 29 e il 30 luglio. Quanto alle opere trafugate abbiamo adottato come criterio che tornino nei luoghi da cui sono state prelevate illegalmente e nel caso in cui il luogo fosse sconosciuto con certezza, andrebbero riportate in quello in cui fa riferimento storicamente quell'opera. Dunque da un lato c'è un'operazione doverosa che è contrastare il crimine e recuperare le opere trafugate o danneggiate. Dall'altro permettere di arricchire le nostre collezioni museali, magari nei musei meno conosciuti ma che possono acquisire valore attraverso l'esposizione di opere di questo tipo. Come, per esempio, il cratere di Eufronio che è stato restituito qualche anno fa ed è diventato il simbolo del museo di Cerveteri. In quel caso l'identificazione con il luogo è totale", ha concluso Franceschini. (Com)