Sardegna: Pais, auguri a nazionale italiana e ad atleti in partenza per olimpiadi Tokyo

- La bandiera dei Quattro mori, posata vicino alla Coppa Henri Delaunay sul campo di Wembley al momento della premiazione degli Europei 2020 rappresenta "un gesto di orgoglio e di appartenenza", e "motivo di grande commozione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio della regione Sardegna Michele Pais. "Nicolò Barella e Salvatore Sirigu hanno voluto così ricordare all'Europa e al mondo intero che a firmare l'albo d'oro dei campionati c'era anche la Sardegna", ha detto Pais. Il presidente del Consiglio regionale, ha espresso alla nazionale italiana e ai due giocatori sardi "un particolare ringraziamento non solo per la vittoria ma anche per la sportività, la lealtà, la correttezza, l'attaccamento all'Isola che hanno dimostrato durante questa avventura europea". "La Sardegna è fiera di voi - ha detto Pais - ci avete regalato momenti magici". Grande apprezzamento anche per "la grande impresa sportiva di Dalia Kaddari, l'atleta cagliaritana che a Tallinn ha vinto il titolo europeo Under 23 dei 200 metri. L'atleta delle fiamme oro parteciperà a Tokyo alle olimpiadi". "Auguro a tutti i nostri atleti - ha concluso il presidente - di raggiungere tutti gli obiettivi restando un esempio di correttezza. I veri campioni dimostrano di essere tali non solo sui campi sportivi ma nella vita". (Rsc)