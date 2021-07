Francia: Belgio ricorre alla giustizia contro il progetto eolico offshore di Dunkerque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio ricorre alla giustizia per opporsi al parco eolico offshore che dovrebbe sorgere al largo di Dunkerque, in Francia. Lo Stato belga, la regione delle Fiandre e il comune di Panne si sono rivolti singolarmente al tribunale di Lille per bloccare il progetto, giudicato troppo vicino alle acque territoriali del Belgio. Il ministero della Giustizia e del Mare del Nord di Bruxelles ha inoltre fatto sapere di voler ricorrere entro il 21 luglio alla Commissione europea. Il progetto prevede la realizzazione entro il 2027 di un parco da 46 pale eoliche ad una decina di chilometri al largo della città francese di Dunkerque. Ma il Belgio accusa Parigi di aver deciso tutto nel 2016 senza nessuna concertazione nonostante si trovi alla frontiera. In un comunicato diffuso il 25 giugno, il ministro belga della Giustizia, Vincent Van Quickenborne, ha spiegato che la centrale sorgerà "nello spazio aereo controllato dal Belgio". Una situazione "preoccupante", secondo il ministro che ha ricordato il traffico in partenza e in arrivo dalla base militare di Coxyde. (Frp)