Afghanistan: il comandante Usa Miller si dimette nel pieno dell'offensiva dei talebani

- Si è dimesso oggi il comandante delle forze statunitensi in Afghanistan, generale Austin Miller, a quasi tre anni dall’assunzione dell’incarico. Lo riferisce il “New York Times”, che sottolinea come la decisione sia stata assunta in un momento particolarmente critico, a poche settimane dal ritiro definitivo delle forze Usa e nel mezzo di un’offensiva condotta dai talebani per riprendere il controllo del Paese. L’incarico di Miller sarà ricoperto da due ufficiali: il contrammiraglio Peter Vasely, ex membro del Team 6 dei Seal, che si occuperà della sicurezza dell’ambasciata statunitense a Kabul; il generale Kenneth McKenzie, capo del comando centrale delle forze Usa, che supervisionerà le operazioni di ritiro dall’Afghanistan. “È importante per me dire arrivederci”, ha dichiarato Miller nel corso di una cerimonia durata oltre un’ora a Kabul, alla presenza del capo negoziatore afgano Abdullah Abdullah. “La nostra missione, ora, è di non dimenticare”. McKenzie, giunto proprio oggi a Kabul, ha preso la parola per assicurare che gli Stati Uniti “non abbandoneranno il popolo afgano in un momento così difficile”. “Non è finita qui. È solo la fine di un capitolo”, ha detto il generale. (segue) (Nys)