Afghanistan: il comandante Usa Miller si dimette nel pieno dell'offensiva dei talebani (2)

- Negli ultimi anni il compito di Miller era stato quello di portare i talebani al tavolo negoziale e di unire le forze afgane al fine di stabilizzare il Paese. Ad oggi, tuttavia, la missione non sembra essere stata compiuta: nonostante l’accordo di pace annunciato nel febbraio del 2020, negli ultimi due mesi – in vista del ritiro delle forze Usa – i talebani hanno preso il controllo di oltre 160 distretti su 400, costringendo alla resa o alla fuga verso i Paesi vicini centinaia di militari governativi. Le principali città del nord e del sud sono sotto assedio e, finora, la controffensiva dell’esercito afgano non sembra aver sortito gli effetti sperati. Lo stesso generale Miller, parlando con i giornalisti in conferenza stampa il mese scorso, aveva ammesso che “una nuova guerra civile è oggi uno scenario ipotizzabile”. (Nys)