Roma: Zingaretti, a Tor Bella Monaca riparte l'arena cinematografica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma nel quartiere di "Tor Bella Monaca dal 15 al 28 luglio ripartiamo per il terzo anno consecutivo con l'Arena cinematografica. In una delle piazze di spaccio portiamo la vita con il cinema e la cultura". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Insieme alle associazioni del quartiere per riaccendere la speranza e un futuro migliore - conclude Zingaretti -. Ora andiamo a riempire questa piazza". (Rer)