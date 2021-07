Milano 2021: Bernardo, vedo che qualcuno non conosce la città, altro che mago, qui ci vuole Mandrake

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dico solo che di tecnicismi qualcuno dovrebbe parlarne ai genitori che trovano i figli nei pronto soccorso, perché magari, da ubriachi, tornano in moto e hanno incidenti o a chi subisce molestie e violenze, perché non essendoci mezzi e non potendo permettersi altro tipo di trasporto diverso da quello pubblico per tornare a casa è in giro a piedi. Ma sappiamo che per qualcuno la sicurezza non è un nodo da sciogliere". Lo afferma in una nota il candidato sindaco del centro destra, Luca Bernardo rilevando che "da medico e da cittadino che ama Milano, conosco i problemi. Gli studi sulle metropolitane , di cui qualcuno parla, risalgono a tanti anni fa e da allora il mondo è cambiato. Ah, anche il prezzo del biglietto: è aumentato. Com'è aumentata l'insicurezza per i tranvieri sui mezzi". "Abituato a stare in trincea a curare le persone e non in poltrona - prosegue Bernardo - sono sicuro che le soluzioni si trovino. Serve tanta buona volontà. Per dirne una. Si potrebbe pensare a un tavolo con i taxisti per trovare una formula condivisa di tariffa agevolata per ragazzi, ragazze e giovani donne per la sera tardi nei fine settimana. Ascolto, ascolto, ascolto. Questo è fondamentale". "Se qualcuno poi vedesse come vivono molti, troppi milanesi in case fatiscenti popolari, beh, altro che mago ci vorrebbe con quello che lascia. Ma noi partiamo dalla cura delle persone, delle famiglie e di tutti i quartieri della città, perché tutti i quartieri valgono, perché ogni periferia è centro". "Altro che un mago, qualsiasi, caro sindaco uscente. Qui ci vogliono Mandrake e la giornata di 48 ore", conclude Bernardo. (Com)