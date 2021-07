Taiwan: movimento online Milk tea alliance si impegnerà per l'indipendenza dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento filodemocratico online Milk tea alliance (Mta) si impegnerà per l'indipendenza di Taiwan, sviluppando una nuova forma di diplomazia per respingere la crescente assertività della Cina. Lo ha affermato l'attivista studentesco taiwanese Lim Khaim. Fondata a seguito di alcuni dibattiti sulla piattaforma di Twitter, quando alcuni utenti di Thailandia, Hong Kong e Taiwan hanno risposto a un'ondata di attacchi cinesi, l'alleanza è simboleggiata dall'immagine di tre giovani con tè al latte che brindano alla solidarietà. Il collettivo, che aggrega i giovani asiatici uniti su Twitter per eventi democratici già dallo scorso aprile 2020 con l'hashtag "MilkTeaAlliance", "riflette la determinazione della giovane generazione a porre fine allo sfruttamento politico, individuando i governi autocratici come causa", ha affermato Lim. (segue) (Cip)