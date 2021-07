Taiwan: movimento online Milk tea alliance si impegnerà per l'indipendenza dell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora più importante, la stessa Milk Tea Alliance dimostra perfettamente ciò che la democrazia potrebbe ottenere, poiché il movimento funziona senza leadership o gerarchia, ha aggiunto Lim. I social network consentono ai taiwanesi di connettersi con la comunità internazionale in un modo relativamente facile ed efficace, secondo Edwin Yang, professore alla National Taiwan Normal University. L'hashtag "MilkTeaAlliance" è diverso dai movimenti precedenti perché incorpora l'insoddisfazione transnazionale e intra-asiatica per i regimi in Asia, dalla Cina alla Thailandia, secondo Adam Dedman, dottorando all'Università di Melbourne. "Mta porta avanti gli eventi di protesta a Taiwan, agisce come lente d'ingrandimento ed è un innesco per l'azione", ha aggiunto Dedman. (Cip)