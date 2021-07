Ue: Gentiloni, concentrati su ultimo miglio per accordo tassazione globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sospende i lavori sulla tassa digitale in modo tale da essere totalmente concentrata nel lavoro con gli Usa sull'accordo sulla tassazione globale. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, entrando ai lavori dell'Eurogruppo. "Ho incontrato questa mattina (la segretario al Tesoro Usa, Janet) Yellen, in un incontro eccellente dove abbiamo discusso degli impegni presi a Venezia, al G20: la risposta politica coordinata al Covid, la vaccinazione globale, la lotta al cambiamento climatico, l'accordo globale sulla tassazione", "allocando i diritti della tassazione lì dove vengono fatti i profitti", ha spiegato. "Penso che lavoreremo insieme per raggiungere questo accordo globale. In questo quadro ho informato Yellen della nostra intenzione di mettere in attesa la proposta della Commissione sulla tassa digitale così da essere concentrati nel lavorare fianco a fianco in questo ultimo miglio di questo accordo storico", ha sottolineato Gentiloni. (Beb)