Sardegna: Solinas, “grazie Barella e Sirigu, bandiera 4 Mori a Wembley emozione e orgoglio per tutti i sardi”

- "Emozione e orgoglio: grazie Nicolò, grazie Salvatore". Il presidente della Regione Christian Solinas saluta e ringrazia tutta la Nazionale azzurra e, in modo particolare, Nicolò Barella e Salvatore Sirigu, che al termine della finale degli Europei "hanno voluto mostrare al mondo il proprio amore per la Sardegna e il proprio orgoglio di Sardi sventolando la bandiera dei 4 Mori sul leggendario prato di Wembley, accanto alla Coppa conquistata – sottolinea il presidente – con onore e merito, e con il sostegno appassionato di tutti i Sardi". "Un gesto meraviglioso e commovente – dice il presidente Solinas – che dimostra un attaccamento e un amore per la propria terra che nessuna lontananza dettata da motivi professionali può attenuare. Il desiderio di riaffermare il proprio legame con la Sardegna mi spinge a ringraziare questi due valorosi atleti a nome di tutti i Sardi", conclude il presidente, in attesa di poterlo fare di persona appena i loro impegni lo consentiranno.(Rsc)