Roma 2021: Gualtieri, Campidoglio non ha bilancio in crisi, da Raggi crisi in politiche bilancio

- "Abbiamo un bilancio capitolino, lo studio del quale mi ha convinto a candidarmi, che non ha un problema di soldi. C'è una incapacità di spesa e programmazione. Abbiamo un bilancio corrente in attivo, e così dev'essere, ma non deve neanche avere avanzi: le risorse ci sono ma non c'è la capacità di spenderle. Non è un bilancio in crisi, ma una crisi delle politiche di bilancio di questa amministrazione". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione di un incontro con la Cna di Roma nell'ambito dei confronti organizzati dall'associazione di categoria per le elezioni amministrative di Roma 2021. "Ci dedicheremo anche a trovare più risorse, ma al netto di questo ci sono fondi ordinari del governo e dei ministeri a cui Roma non ha avuto accesso in questi anni perchè non aveva progetti e ci sono le risorse del Recovery, altre oltre quelle già stanziate", ha aggiunto. Per Gualtieri il governo "è amico" della Capitale e "collabora, ma è necessario che qualcuno glielo chieda. Il sindaco - ha spiegato - deve stare tutti i giorni al telefono con il presidente del Consiglio dei ministri e con i ministri. In questi anni non è mai stato fatto questo, da ministro mi hanno chiamato tutti i sindaci d'Italia tranne uno. Quale? Ve lo lascio indovinare", ha concluso in riferimento all'attuale sindaca uscente del M5s Virginia Raggi e sfidante nella corsa alle elezioni amministrative. (Rer)