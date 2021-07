Covid: Unicef e Unesco, riaprire le scuole per “evitare catastrofe generazionale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 156 milioni di studenti delle scuole primarie e secondarie in 19 Paesi del mondo sono ancora privati della didattica in presenza, a un anno e mezzo dall’emergere della pandemia di coronavirus, una situazione che “non dovrebbe andare avanti”. Lo affermano la direttrice esecutiva dell’Unicef, Henrietta Fore, e la direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, in un comunicato congiunto pubblicato oggi, alla vigilia del Global Education Meeting, esortando decisori e governi alla riapertura delle strutture educative. “Le scuole dovrebbero essere le ultime a chiudere e le prime a riaprire”, premettono i vertici delle due agenzie dell’Onu. “Nei loro sforzi per limitare la trasmissione, i governi hanno troppo spesso chiuso le scuole e le hanno tenute chiuse per periodi prolungati, anche quando la situazione epidemiologica non lo giustificava. Queste iniziative sono state spesso prese in prima istanza invece che come estrema misura. In molti casi le scuole sono state chiuse mentre bar e ristoranti sono rimasti aperti”, si legge nella nota. (segue) (Nys)