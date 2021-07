Covid: Unicef e Unesco, riaprire le scuole per “evitare catastrofe generazionale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le perdite che i bambini e i giovani subiranno per non essere andati a scuola potrebbero non essere mai recuperate”, avvertono l’Unicef e l’Unesco, elencando la mancanza di apprendimento, il disagio mentale, l’esposizione a violenze e abusi, il mancato consumo dei pasti delle mense, le vaccinazioni saltate, lo sviluppo ridotto delle abilità sociali. “I più colpiti sono spesso i bambini in contesti con risorse limitate che non hanno accesso a strumenti di apprendimento a distanza e i bambini più piccoli che si trovano in fasi chiave dello sviluppo”, sottolineano Fore e Azoulay. “Altrettanto pesanti sono le perdite per genitori e tutori. Tenere i bambini a casa sta costringendo i genitori di tutto il mondo a lasciare il lavoro, specialmente nei Paesi con politiche di congedo familiare assenti o limitate”, prosegue il comunicato. (segue) (Nys)