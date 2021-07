Covid: Unicef e Unesco, riaprire le scuole per “evitare catastrofe generazionale” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, non si può attendere l’azzeramento dei casi di contagio per riaprire le scuole: “C’è una chiara evidenza che le scuole primarie e secondarie non sono tra i principali fattori di trasmissione. Inoltre, il rischio di trasmissione di Covid-19 nelle scuole è gestibile con adeguate strategie di mitigazione nella maggior parte dei contesti”. Le due agenzie sostengono anche che non si può aspettare che tutti gli insegnanti e gli studenti vengano vaccinati perché “con la carenza globale di vaccini che affligge i Paesi a basso e medio reddito, vaccinare i lavoratori in prima linea e quelli più a rischio di malattie gravi e morte rimarrà una priorità”. (segue) (Nys)