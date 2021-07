Covid: Unicef e Unesco, riaprire le scuole per “evitare catastrofe generazionale” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto “tutte le scuole dovrebbero fornire l’apprendimento in presenza il prima possibile, senza barriere all’accesso”, ovvero senza il requisito dell’obbligatorietà della vaccinazione. “Esortiamo i responsabili delle decisioni e i governi a dare priorità alla riapertura sicura delle scuole per evitare una catastrofe generazionale. La chiusura delle scuole ipoteca il nostro futuro per benefici poco chiari al nostro presente. Dobbiamo individuare meglio le priorità. Possiamo riaprire le scuole in sicurezza e dobbiamo farlo”, si legge nella conclusione del comunicato. (Nys)